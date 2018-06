Deputados nacionalistas agridem chefe de TV pública ucraniana

Deputados do partido nacionalista ucraniano Svoboda, que participa no governo de transição, foram confrontados nesta quarta-feira, 19, depois de agredirem o chefe da televisão pública e obrigá-lo a renunciar. A promotoria-geral anunciou uma investigação para esclarecer os fatos.

De acordo com o vídeo divulgado pelo site “Ukranska Pravda”, três deputados entraram no escritório de Olexandre Panteleimonov, diretor-geral da televisão nacional, acusando-o de fazer propaganda a favor do governo durante os protestos que levaram à fuga do presidente Viktor Yanukovytch.

Os legisladores obrigaram Panteleimonov a assinar a carta de renúncia.

Veja o vídeo da agressão do diretor da emissora: