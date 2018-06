Dez curiosidades sobre Lukachenko

Hockey

Empolgado jogador amador de hockey no gelo, Lukashenko às vezes treina com o time nacional da Bielo-Rússia e costuma aparecer na TV e ser fotografado com o uniforme oficial.

Primeira-dama

Mãe dos dois primeiros filhos de Lukachenko, Galina Rodionovna era sua namorada com quem se casou em 1975. Mas desde o início de sua presidência, a primeira-dama vive, trabalhando como uma leiteira, em uma fazenda na região remota de Shklou.

Filho Nikolai

Lukachenko considera seu verdadeiro herdeiro o filho Nikolai, de 11 anos, que teve com sua médica pessoal, Irina Abelskaya. O menino acompanha o pai em quase todos os eventos oficiais do presidente e acompanhou seu discurso junto com a delegação da Bielo-Rússia na Assembleia-Geral da ONU.

URSS

Ex-soldado do Exército soviético, Lukachenko foi o único membro do Parlamento da Bielo-Rússia a votar contra o tratado, em 1991, que dissolveu a União Soviética. O presidente foi eleito pela primeira vez em 1994, em meio a uma grande frustração com as dificuldades pós-comunismo.

Bigode

Lukashenko, com seu penteado sobre a careca e o bigode escuro, é popular especialmente entre os eleitores mais velhos e da zona rural.

Luxo

Segundo relatos de jornais internacionais, Lukachenko tem residências espalhadas pelo país, um luxuoso Boeing 767 que já foi de Saparmurat Niyazovdo, ditador do Turcomenistão entre 1991 e 2006, e uma limusine Maybach.

Depardieu

Tornou-se amigo do ator francês Gérard Depardieu depois que ele se exilou na Rússia há dois anos alegando não ter dinheiro para pagar os impostos.

Viagens

Lukachenko está impedido de viajar para os EUA e para a Europa Ocidental. Os governos desses países o acusam de cometer abusos contra os direitos humanos, como prender opositores e restringir a liberdade de expressão.



Aplauso

Tornou ilegal o aplauso em público no fim de 2012, logo após as palmas terem se tornado uma forma de protesto em seu país.

Batatas

Durante a campanha deste ano, Lukachenko posou para fotos e fez vídeos colhendo e preparando batatas cultivadas em suas terras.