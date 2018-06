Dez frases que resumem a ofensiva da procuradora-geral contra Maduro

CARACAS – A procuradora-geral da Venezuela, Luisa Ortega, que enfrenta sua possível destituição, é a primeira chavista em posição de poder que ousou confrontar o presidente Nicolás Maduro com duras críticas contra o seu governo e a sua convocação a uma Assembleia Constituinte.

Ortega se negou a comparecer nesta terça-feira diante da máxima corte que determinará se irá abrir um julgamento sob a acusação de “mentir”, ao assegurar não ter dado o seu aval em 2015 à nomeação de juízes do Tribunal Supremo de Justiça (TSJ) feita pelo então Parlamento de maioria chavista.

A procuradora abriu uma fissura no governo quando, há três meses, qualificou como “ruptura da ordem constitucional” as sentenças com as quais o TSJ assumiu temporariamente as faculdades do atual Legislativo, de maioria opositora.

Essas sentenças desencadearam em 1º de abril as manifestações opositoras, que já deixam 90 mortos, que exigem a saída de Maduro do poder e rechaçam a Constituinte.

A seguir as 10 frases que resumem a ofensiva de Ortega contra o governo:

1. “Há uma ruptura da ordem constitucional, [é a] acusação que fiz e hoje continuo fazendo”.

2. “A Venezuela se encontra em um limbo constitucional”.

3. “Estamos diante de ações de barbárie, [os membros do governo] promovem o ódio, incitam a insurreição armada”.

4. “Desmantelaram o Estado de direito, isso veio abaixo […]. Aqui o que temos é um terrorismo de Estado”.

5. “A democracia pode ser arrasada por fatores políticos entrincheirados no poder que se amparam nas forças coercitivas do Estado para conter o descontentamento popular”.

6. “A falta de legitimidade de origem dos magistrados [do TSJ] afeta a sua idoneidade, a sua imparcialidade”.

7. “Existe parcialidade dos tribunais para os casos que ameaçam a estabilidade do governo […]. Querem acabar com qualquer dissidência que apareça”.

8. “Não percamos a esperança, essa é a principal intenção daqueles que querem se apoderar do país e governar sobre ruínas”.

9. “Não vou convalidar com um circo [a audiência antes do julgamento] que tingirá a nossa história com vergonha e dor”.

10. “Defenderei a Constituição e a democracia até com a minha vida”