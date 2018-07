Dia Sem Calças leva roupas de baixo ao metrô

Usuários de metrô de várias cidade tiveram uma surpresa no último domingo, 8, ao se depararem com uma grande quantidade de pessoas com as roupas de baixo à mostra nos vagões e estações. A data foi marcada pelo Dia Sem Calças.

A flashmob é incentivada pelo grupo Improv Everywhere. Inicialmente, o movimento começou em Nova York, mas agora 59 cidades em 27 países diferentes participam da brincadeira. Basta usar roupas comuns – apenas “esquecer” das calças.

[galeria id=1915]