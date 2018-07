‘Diagrama’ de Netanyahu na ONU vira piada na internet

Por Gabriel Toueg

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, fez um discurso incisivo nesta quinta-feira, 27, diante da Assembleia-Geral da ONU, em Nova York. Na fala, ele defendeu a imposição de uma “linha vermelha” contra o programa nuclear do Irã. Usando um diagrama em que mostrava o desenho de uma bomba com diferentes fases de enriquecimento de urânio, o líder direitista israelense traçou, com uma caneta, uma linha vermelha no local que, segundo ele, deveria ser o limite para impedir que o regime islâmico de Teerã coloque as mãos em armas nucleares. O diagrama não demorou para virar piada na internet.

“Isso é uma bomba, isso é um pavio”, disse Netanyahu, ao apresentar o diagrama. “Nos planos do Irã de construir uma bomba nuclear, ela precisa ser preenchida com urânio enriquecido suficiente”, continuou. Ao mostrar as fases no desenho que tinha em mãos, o premiê israelense completou: “O Irã tem que passar por três etapas. A primeira: enriquecimento de urânio de baixo teor; a segunda: médio teor; e a terceira fase e fase final: urânio de alto teor, suficiente para a primeira bomba”. Em seguida, o premiê perguntou: “Onde está o Irã?” E emendou dizendo que o regime de Mahmoud Ahmadinejad concluiu a primeira fase e está ‘bem’ na segunda.

“Levou muitos anos, mas o Irã completou (a primeira fase)”. De acordo com Bibi, como é chamado em Israel, “na próxima primavera, no máximo até o próximo verão, continuando com as taxas atuais de enriquecimento, eles vão passar para a fase final”. Em um discurso que tem repetido em casa e no exterior há anos, Netanyahu voltou a dizer que, a partir desse ponto, “dentro de alguns meses, possivelmente semanas”, o Irã começará a enriquecer urânio para a primeira bomba. Logo depois, com uma caneta, o premiê traçou uma linha vermelha no diagrama.

Piadas

Poucas horas depois do discurso, uma página em hebraico no Facebook começou a publicar imagens satirizando o premiê durante a fala. A maioria compara o diagrama de Netanyahu com bombas dos desenhos animados. Em uma delas, Netanyahu aparece com o rosto sujo ao lado do personagem Pernalonga e a inscrição “É isso aí, pessoal!”, tirada dos desenhos da Looney Tunes. Em outra, há referência ao Papa-Léguas, também dos desenhos animados.

O “6 Degrees no Bacon”, blog de entretenimento judaico, como é descrito, publicou um post em que reúne outras imagens satirizando o premiê: “Bibi desenha uma bomba na AGNU e a internet explode”. Um outro site fez uma coleção de comentários de internautas sobre o discurso e o recurso adotado pelo premiê israelense: “Bibi e a bomba”.

Assista abaixo ao discurso completo de Netanyahu (fonte: ONU Webcast)