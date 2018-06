Dilma deve viajar à África do Sul para funeral de Mandela

[galeria id=8642]

A presidente Dilma Rousseff deve viajar para a África do Sul, na próxima semana, para acompanhar o velório de Nelson Mandela, segundo fontes do Planalto. De acordo com informações preliminares de assessores palacianos, o protocolo prevê a presença de chefes de Estado no segundo sábado após a morte de Mandela. Dilma deve deixar Brasília no final da próxima semana, possivelmente na sexta-feira, para participar da cerimônia no sábado.

Em nota divulgada ontem à noite, a presidente Dilma lamentou a morte do líder sul-africano. “O governo e o povo brasileiro receberam consternados a notícia da morte de Nelson Mandela. Personalidade maior do século XX, Mandela conduziu com paixão e inteligência um dos mais importantes processos de emancipação do ser humano na história contemporânea – o fim do apartheid na África do Sul”, afirmou a presidente em nota de pesar. / RAFAEL MORAES MOURA, DE BRASÍLIA