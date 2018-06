Dínamo de Kiev fala em convocar jogadores para lutar na Ucrânia

O presidente do Dínamo de Kiev, Igor Surkis, não descarta que os jogadores de sua equipe nascidos na Ucrânia sejam convocados para combater as milícias pró-Rússia no leste do país.

“Se algum dos jogadores receber uma convocação, a estudaremos do ponto de vista legal. Se for necessário, certamente, todos irão combater”, disse o dirigente à imprensa local.

No entanto, Surkis frisou que, em sua opinião, “os jogadores devem cumprir uma missão pacífica, jogar e dar esperança aos torcedores de que haverá paz e tranquilidade no país”.

A Ucrânia mobilizará nos próximos três meses 50 mil combatentes para superar a resistência dos rebeldes pró-Rússia, que anunciaram nesta semana uma mobilização para criar uma força de 100.000 soldados.

Em razão do conflito nas regiões de Donetsk e Lugansk, várias equipes de futebol, como o Shakhtar Donetsk, se viram obrigadas, desde a última temporada, a disputar as partidos como mandante no oeste do país.

O Dínamo de Kiev é o atual líder do Campeonato Ucraniano, com 5 pontos de vantagem sobre o Shakhtar. O brasileiro Dudu recentemente trocou o clube pelo Palmeiras. / EFE