Discurso do Estado da União é ‘oportunidade’ para mostrar avanços dos EUA, diz Obama

O presidente dos EUA, Barack Obama, fará nesta terça-feira, 20, seu sexto discurso do Estado da União e deve apresentar ao Congresso os resultados do governo nos últimos meses, ressaltando “as conquistas” nos temas de imigração e relações com Cuba, além de “vitórias” na economia, mesmo com a crise econômica mundial.

“A chave é fazer boas escolhas. Esse discurso do Estado da União me dá a oportunidade de apresentar ao povo americano: agora que estamos distantes da crise, como teremos a certeza de que todos desse país tenham ferramentas para chegar ao sucesso”, afirmou o presidente em um vídeo divulgado pela Casa Branca nesta terça.

Numa apresentação para mostrar os bastidores do discurso, Obama cita como os EUA conseguiram passar pela crise financeira mundial e mostra um gráfico sobre aumento da oferta de empregos em dezembro do ano passado.

O discurso será feito às 21 horas (meia-noite pelo horário de Brasília). “Acredito que dessa vez estou mais tranquilo e me sairei melhor do que da primeira, mas a gente nunca se acostuma completamente”, diz Obama no vídeo.