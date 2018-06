Discursos de Obama após tiroteios nos EUA; veja vídeos

Nos últimos seis anos como presidente dos EUA, Barack Obama fez vários discursos após casos de tiroteios e assassinatos em massa chocarem o país.

Apesar da tristeza e do choque, o líder endureceu as suas falas nos últimos anos e passou a chamar a atenção para a facilidade com a qual os americanos obtêm armas de fogo.

Confira abaixo os discursos do presidente americano sobre os tiroteios mais recentes nos EUA.

Escola Sandy Hook em Newtown, Connecticut (dezembro de 2012) – 27 mortos

O jovem Adam Lanza, 20 anos, matou a própria mãe e atirou em 20 crianças com idades entre 6 e 7 anos, e 6 funcionários antes de se matar.

Base da Marinha americana em Washington, D.C. (setembro de 2013) – 13 mortos

O militar veterano Aaron Alexis, 34 anos, abriu fogo contra 12 pessoas e feriu 8 antes de ser morto por policiais.

Base do Exército americano de Fort Hood, Texas (abril de 2014) – 4 mortos

Ivan López, 34 anos, abriu fogo contra 3 pessoas e feriu outras 16 antes de se matar. Ele tinha problemas psicológicos e sofria de estresse pós-traumático.

Igreja Metodista Episcopal Africana em Charleston, Carolina do Sul (julho de 2015) – 9 mortos

Supremacista branco Dylann Roof, 21 anos, aticou contra várias pessoas em uma igreja. Segundo um colega de quarto, ele planejava algo parecido havia seis meses.

Faculdade Comunitária Umpqua em Roseburg, Oregon (outubro de 2015) – 10 mortos

Chris Harper Mercer, 26 anos, abriu fogo em uma faculdade matando 9 pessoas e deixando ao menos 10 feridos. Foi morto pela polícia durante troca de tiros.