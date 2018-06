Discursos de papa viram disco

Os discursos do papa Francisco que têm conquistado multidões por onde ele passa viraram um disco pop. Batizado de Wake up!, o álbum traz uma sequência de 11 canções católicas intercaladas com falas dos discursos do papa. O álbum começará a ser vendido no dia 13 de novembro e uma parte das vendas será destinada à acolhida dos refugiados.

O nome do disco vem de uma exortação do papa durante sua viagem à Coreia do Sul em agosto de 2014 quando exclamou: “Jovens asiáticos, acordem!” As músicas foram interpretadas por artistas contemporâneos e os trechos dos discursos de Francisco foram cedidos pelo arquivo da Rádio Vaticano.

O disco está sendo distribuído pelo selo Believe Digital. As pregações estão em quatro idiomas: italiano, espanhol e português. Há, por exemplo, citações dos discursos pronunciados durante a Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, e a Oração para a Paz, rezada para Shimon Peres (Israel) e Mahmoud Abbas (Palestina). O selo disponibilizou uma das faixas aqui.