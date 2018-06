Drone carregado com drogas provoca briga em presídio americano

Detentos da penitenciária Mansfield, no Estado americano de Ohio, brigaram durante o banho de sol na semana passada disputando um pacote lançado por drone no páteo do estabelecimento. A sacola continha maconha, heroína e tabaco. O contrabando que provocou a briga foi revelado ontem por autoridades prisionais estaduais.

A prisão de Mansfield abriga 2,7 mil detentos. A disputa entre os que pretendiam ficar com as drogas foi apartada por policiais usando armas não letais. Ninguém ficou ferido, segundo as autoridades. O pacote tinha 65 gramas de maconha, 7 gramas de heroína e 145 gramas de tabaco.

No ano passado, um drone carregado com telefones celulares, maconha e tabaco tentou passar sobre as muralhas de uma prisão na Carolina do Sul, mas bateu na parede e caiu do lado de fora. / REUTERS