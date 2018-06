Durante a viagem pela Polônia, o presidente Barack Obama deixou a política internacional de lado por algumas horas para poder se exercitar. Um vídeo postado em redes sociais mostra o presidente americano em uma academia do hotel onde estava hospedado malhando enquanto ouvia música.

Obama faz uma série de exercícios para pernas e braços usando pesos, uma série de agachamentos e, no fim do vídeo, aparece treinando no aparelho “Transport”.

Assista: