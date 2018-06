Editora pede desculpas por excluir Israel de Atlas

A editora britânica HarperCollins publicou ontem em sua página do Facebook um pedido formal de desculpas por ter produzido e distribuído um Atlas que omitia Israel dos mapas do Oriente Médio.

A matriz da empresa, em Londres, afirmou que o livro foi editado por uma subsidiária, a Collins Bartholomew. Representantes da empresa, segundo a imprensa britânica, teriam mencionado “preferências locais” como motivos para a omissão. A Liga Anti-Difamação na Grã-Bretanha elogiou o pedido de desculpas da HarperCollins no episódio.

As edições do Atlas foram distribuídas em escolas da região. O livro era destinado a estudantes falantes da língua inglesa no Oriente Médio. / Informações da AP