Egito manda prender homens que estavam em casamento gay

O governo do Egito ordenou no sábado a prisão de nove homens que aparecem em um vídeo que mostra o primeiro casamento gay do país. Os homens são acusados de incitar a libertinagem e destruir a moral pública. Sete deles já foram presos.

O casamento homossexual não é permitido legalmente no Egito. O vídeo mostra um grupo de homens celebrando o casamento perto do rio Nilo e se tornou viral na internet.

A Procuradoria afirmou que o casamento ocorreu em abril, mas o furor veio em agosto, o que fez com que a polícia intensificasse o trabalho para identificar os homens que aparecem nas imagens. O promotor público afirmou que o vídeo “humilha e desperta a ira de Deus”.