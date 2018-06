EI exibe vídeo de execução de jordaniano ao ar livre

O grupo Estado Islâmico (EI) exibiu em uma rua de seu principal reduto na Síria, a cidade de Raqqa, norte do país, o vídeo em que mostra como aparentemente queimou vivo o piloto jordaniano Moaz al-Kasasbeh, informou na quarta-feira a própria organização radical em uma nova gravação audiovisual.

O Escritório de Informação do EI em Raqqa publicou na internet um segundo vídeo, intitulado “A alegria dos muçulmanos pela queima do piloto jordaniano”, com imagens da projeção em público da execução e declarações de alguns espectadores.

Os jihadistas instalaram uma tela gigante em uma via de Raqqa, onde se reuniram vários cidadãos, incluindo crianças, segundo mostra a nova gravação, de quase cinco minutos de duração e cuja autenticidade não pôde ser comprovada. Em um trecho, os extremistas abordam um menino que diz estar “muito feliz” pela morte do piloto.

“Podem vir que os queimaremos, se Deus quiser”, dizia a criança, em resposta a uma pergunta do EI sobre que mensagem queria deixar para os pilotos da coalizão internacional. / EFE