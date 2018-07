Eleição russa começa a ser transmitida por webcams

Talita Eredia, enviada especial do Estado a Moscou

O projeto do Kremlin de US$ 478 milhões para transmitir em tempo real a eleição nos centros de votação já está no ar. As mais de 200 mil câmeras podem ser acompanhadas no site http://webvybory2012.ru. A medida foi anunciada em dezembro, depois dos protestos pelas acusações de fraude. É preciso fazer o login com o Facebook, o Google ou o Twitter. As imagens serão gravadas e poderão ser consultadas no futuro – segundo o governo, por qualquer cidadão. As organizações de monitoramento eleitoral duvidam que o acesso será tão simples.