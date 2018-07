Eleições na Rússia viram piadas na internet

Os humoristas da internet não perdem tempo. Na semana em que a Rússia voltou a atrair a atenção do mundo devido às denúncias de fraudes nas eleições parlamentares, a web foi inundada com piadas satirizando as supostas irregularidades no pleito.

O site 9gag.com, no qual os usuários postam suas próprias montagens e piadas, reúne uma série de brincadeiras com o exagerado comparecimento de 140% dos eleitores às urnas, como foi reportado em certas regiões em que o partido Rússia Unida, do primeiro-ministro Vladimir Putin, saiu vitorioso.

O próprio premiê e o presidente Dmitri Medvedev, seu aliado, são motivos para que os internautas façam graça. As piadas envolvem até o nome de Putin, que em inglês pode ser lido como putting, ou seja, colocando, introduzindo, adicionando, em alusão aos “votos extras” contabilizados pelo Rússia Unida.

Veja abaixo algumas das postagens sobre as eleições na Rússia.

Garotas russas são 140% sexy!

‘Estou 140% certo’

Sexo 140% seguro

Práticas de Putin no YouTube

70% vazio ou 70% cheio?

Carregando…

Um russo indignado

Pink e Cérebro

Por que há uma revolução?

Estatísticas do comparecimento às urnas

O presidente vota por você

Eles me veem votando, eles me odeiam



Putin: Acha que vamos sair dessa?

Medvedev: Tenho 140% de certeza