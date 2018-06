Em 2011, líder das Avós da Praça de Maio escreveu uma carta ao neto desaparecido

A presidente do grupo Avós de Praça de Maio, Estela de Carlotto, encontrou seu neto após 35 anos de busca. Ele nasceu em cativeiro, quando a mãe – Laura – estava presa, em junho de 1978, e estava desaparecido desde a última ditadura militar argentina (1976-1983).

Em 2011, quando o neto completou 33 anos, Estela divulgou uma carta para ele. “Querido neto, o que não daria para que você se materializasse nas mesmas ruas que te procuro sempre”, disse Estela na ocasião.

O documento foi divulgado pelo jornal argentino Clarín. Leia abaixo, em espanhol:

Buenos Aires, 26 de junio de 2011

Hoy cumples 33 años. La edad de Cristo como decían, “decimos”, las viejas. Con esta inspiración pienso en los Herodes que “te mataron” en el momento de nacer al borrar tu nombre, tu historia, tus padres. Laura (María), tu madre, estará llorando en este día tu crucifixión y desde una estrella esperará tu resurrección a la verdadera vida, con tu real identidad, recuperando tu libertad, rompiendo las rejas que te oprimen.

Querido nieto, qué no daría para que te materialices en las mismas calles en las que te busco desde siempre. Qué no daría por darte este amor que me ahoga por tantos años de guardártelo. Espero ese día con la certeza de mis convicciones sabiendo que además de mi felicidad por el encuentro tus padres, Laura y Chiquito y tu abuelo Guido desde el cielo, nos apretarán en el abrazo que no nos separará jamás.

Tu abuela, Estela.