Em livro infantil, Elizabeth II busca coroa para comemorar seu 90º aniversário

LONDRES – Um livro infantil que lembra o 90º aniversário da rainha Elizabeth II, “The Birthday Crown”, apresenta a monarca em uma situação fictícia na qual, junto ao seu bisneto, o príncipe George, procura a coroa perfeita para seu aniversário.

Em 12 de abril a Royal Collection Trust lançará esta história, escrita pelo autor de contos infantis Davide Cali e ilustrado por Kate Slater.

Na obra, joalheiros reais, jardineiros e outros personagens que vivem no Palácio de Buckingham sugerem à rainha diversos objetos como coroa: desde uma gaiola de pássaros e uma fruteira até um globo de espelhos ou um carrossel.

No entanto, é seu bisneto, o príncipe George, de dois anos, que sugere a melhor solução: uma coroa de papel azul adornada com vários corações que ele mesmo fez.

A história de 32 páginas não cita explicitamente Elizabeth II, apesar de os desenhos representarem as características físicas da monarca e de haver referências familiares.

Para criar as imagens, Slater utilizou o “collage” tridimensional, técnica pela qual as figuras “saem” do papel com um fio para criar a cena.

Elizabeth II é a monarca com mais tempo de reinado da história britânica. Em 9 de setembro ela completou 64 anos no governo da Grã-Bretanha. A rainha completa 90 anos de idade no dia 21 de abril. /EFE