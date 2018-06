Em ‘Twitter chinês’, Jesus é mais citado do que Mao Tsé-tung

Na rede social Weibo, o “Twitter chinês”, é mais fácil falar de Jesus e Deus do que do presidente Xi Jinping, secretário-geral do Partido Comunista chinês, e de Mao Tsé-tung. Esse foi o resultado de uma série de buscas feitas no site no dia 3 de abril, mostra uma reportagem da Foreign Policy.



Foto: Reprodução/Foreign Policy

Uma busca pela palavra “Bíblia” rendeu mais de 17 milhões de resultados, enquanto o icônico Citações do Presidente Mao, coleção conhecida no Ocidente como Livrinho Vermelho, foi mencionado menos de 60 mil vezes. O nome “Xi Jinping” recebeu cerca de 4 milhões de menções no Weibo e “Jesus” foi mencionado quase 18 milhões de vezes.

Uma possível explicação para isso é que as postagens que têm conteúdo considerado “politicamente sensível” são com frequência apagadas pelos censores, o que ocorre com muitas postagens contendo o nome dos principais líderes chineses.