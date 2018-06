Em vídeo, Estado Islâmico mostra habilidade de atirador de elite

O grupo radical Estado Islâmico (EI) apresentou nesta semana sua "resposta" para filme "Sniper Americano", dirigido por Clint Eastwood.

Nas imagens de propaganda do EI, um atirador de elite – cuja identidade não foi revelada – aparece executando pelo menos 12 vítimas na Província de Deir al-Zor, na Síria. No começo do vídeo, o grupo também apresenta as características técnicas do rifle russo Dragonov, utilizado pelo atirador de eleite do EI.

As imagens também apresentam efeitos especiais para realçar as vítimas do sniper, incluindo um efeito que adiciona uma mira virtual para simular a visão do atirador.

Veja abaixo a íntegra do vídeo do EI: