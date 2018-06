Em vídeo em francês, Doria parabeniza Macron pela ‘brillante victoire’

O prefeito de São Paulo, João Doria (PSDB), gravou um vídeo com uma mensagem em francês de felicitação ao presidente eleito da França, o centrista Emmanuel Macron.

No vídeo, de 31 segundos, o prefeito deseja ao líder uma “profícua gestão do seu governo”. Ele também pede que as relações entre França e Brasil, sob sua presidência, “sigam avançando”. A mensagem, gravada diante de um relógio que marcava 7h20, foi divulgada nos perfis nas redes sociais do prefeito.