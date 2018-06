Em vídeos no YouTube, Peres expressava lado cômico

O líder Shimon Peres gostava de usar vídeos engraçados no YouTube para dar seu recado ou promover sua ONG. Em 2012, ele lançou em seu canal oficial no YouTube o vídeo Be My Friend for Peace, no qual aparece bem-humorado ao lado de nomes de peso da política internacional, como a então secretária de Estado americana, Hillary Clinton, e do presidente Barack Obama.

Em 2014, aos 91 anos, após encerrar seu mandado como presidente, divulgou outro vídeo no qual sai em busca de emprego. Nele, Peres recolhe as coisas em seu gabinete e sai em busca de um nova oportunidade. O divertido vídeo promocional foi escrito por sua neta para promover sua ONG, o Centro Peres para a Paz, criado em 1996. No vídeo, ele participa de uma entrevista de emprego e ocupa funções como comediante, frentista, entregador de pizza e caixa de supermercado. Nas conversas com os clientes, ele sempre usa frases ou faz referência à sua carreira política.