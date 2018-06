Embaixada russa em Londres diz que inquérito britânico parece ‘Agatha Christie’

A Embaixada da Rússia em Londres postou em sua conta no Twitter uma foto do tradicional teatro de fantoches infantil britânico ‘Punch and Judy’. Com ela, publicou a frase: “O inquérito sobre Litvinenko nada mais é do que um show criminal e contraditório. A morte de testemunhas-chave parece (com as histórias de) Agatha Christie” – em referência à grande escritora britânica de romances policiais que comumente mencionou morte por envenenamento em suas histórias.

Na quinta-feira, o governo britânico acusou o presidente da Rússia, Vladimir Putin de ter ordenado o assassinato do ex-espião russo Alexander Litvinenko, morto em Londres em 2006 após ter sido envenenado com radiação (polônio 210). A afirmação faz parte de um relatório divulgado pela Justiça da Grã-Bretanha respaldado publicamente pelo gabinete do primeiro-ministro, David Cameron.

Em resposta, o porta-voz do Kremlin, Dmitiri Pesko, em Moscou, afirmou que o governo não se interessa pelas conclusões da investigação. Mais tarde, ele declarou que o inquérito poderia “envenenar” as relações entre Moscou e Londres.