Empresa americana lançará boneco de Bernie Sanders

Às vésperas de primárias em 11 Estados e em um território pelo Partido Democrata, pedidos por um boneco do pré-candidato Bernie Sanders têm aumentado nos Estados Unidos. O brinquedo, que aponta o dedo e fala, só deve ser lançado em julho, mas é um sucesso na pré-venda.

De acordo com a empresa FCTRY, que lançou o boneco na semana passada, o boneco tem 15 centímetros de altura e tem um custo de produção estimado em US$ 15 mil. Cada boneco será vendido por US$ 20. Em poucos dias, a empresa conseguiu arrecadar US$ 40 mil para lançar o brinquedo.

A mesma empresa também já vendeu bonecos de outros políticos democratas, entre elas 20 mil bonecas da pré-candidata Hillary Clinton e 200 mil do presidente Barack Obama, segundo o CEO da FCTRY, Jason Feinberg.

“Qualquer boneco nosso que seja comprado, reverteremos US$ 1 em doação para a campanha como forma de incentivar a doação por meio de pequenos negócios”, disse.