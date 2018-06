Empresa japonesa lança aviões inspirados em robôs de Star Wars

TÓQUIO – A companhia aérea japonesa All Nippon Airways (ANA) terá em seu serviço comercial dois novos aviões cujo design se inspira no robô BB-8, personagem original do filme da saga Star Wars, informou nesta terça-feira, 18, a empresa.

A empresa exibirá imagens do BB-8, robô do sétimo filme da saga, Star Wars: O Despertar da Força, em um modelo Boeing 777-300ER que começará a operar em março de 2016, principalmente entre Japão e Estados Unidos.

A aeronave terá os característicos desenhos circulares em tom alaranjado do robô na fuselagem e o bico estará desenhado para que pareça ser a cabeça do esférico autômato.

O novo modelo do avião se unirá ao Boeing 787-9 Dreamliner, com design inspirado no icônico robô R2-D2 que a companhia divulgou em abril e começará a ter voos comerciais em 18 de outubro com a cobertura da rota Tóquio-Vancouver (Canadá).

Posteriormente, o Jet R2-D2 cobrirá rotas entre Japão e outras cidades incluídas no serviço internacional da ANA como Seattle (EUA), Munique (Alemanha), Paris, Bruxelas, Sydney, Pequim e Jacarta. Em novembro a aeronave se centrará nas rotas domésticas da companhia aérea.

Além dos dois modelos, a companhia colocará em funcionamento outro avião, um Boeing 767-300, cujo design incluirá a imagem de ambos robôs e que, da mesma forma que os anteriores, cobrirá rotas internacionais e nacionais.

“Estou convencido que os fãs (de Star Wars) de todo o mundo adorarão os desenhos”, declarou o presidente da companhia aérea japonesa ANA, Osamu Shinobe, em comunicado de imprensa. A iniciativa faz parte de um projeto de cinco anos entre a companhia aérea japonesa e a americana Walt Disney, atual proprietária dos direitos da saga intergalática. /EFE