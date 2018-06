Escultor iraniano dedica obras ao leão Cecil

O conhecido escultor iraniano Parviz Tanavoli decidiu dedicar algumas de suas obras ao leão Cecil, abatido em julho no Zimbábue por um caçador americano, indicou a agência de notícias Isna.

“A morte cruel do leão do Zimbábue Cecil partiu meu coração e vou dedicar a ele meus últimos leões (que aparecem em suas esculturas) para que sua memória siga viva e para ajudar a colocar fim à crueldade com os animais”, disse Tanavoli.

As esculturas, em sua maioria de bronze, deste artista de 78 anos foram expostas nos grandes museus do mundo e estão muito cotadas no mercado internacional. Após vários anos no Canadá, Tanavoli vive agora no Irã.

A morte de Cecil pelos disparos de Walter Palmer, um dentista de Minnesota, desencadeou uma onda de indignação em todo o mundo e o Zimbábue pede agora sua extradição. / AFP