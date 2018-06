Jornais europeus destacam espionagem dos EUA

Nesta sexta-feira, 25, os principais jornais europeus deram destaque para os casos de espionagem revelados recentemente envolvendo a Agência de Segurança Nacional (NSA) dos Estados Unidos.

O The Guardian, por exemplo, afirmou que 35 líderes mundiais foram espionados pela agência americana, enquanto outros repercutiram o grampo no celular da chanceler Angela Merkel ou de seus próprios políticos, como na manchete do El País.

O caso está causando tanta repercussão que até os os parlamentares da União Europeia resolveram cobrar uma resposta das autoridades dos Estados Unidos. Na segunda-feira, integrantes do comitê de liberdades civis do Parlamento Europeu viajarão a Washington. Veja as capas: