Estado Islâmico lança nova ameaça aos Estados Unidos

Um novo vídeo divulgado nesta quarta-feira, 17, pelos extremistas sunitas do Estado Islâmico (EI), grupo que dominou parte da Síria e do norte do Iraque, ameaça os Estados Unidos com ataques diretos à Casa Branca e às tropas de uma coalizão liderada por Washington no Iraque. Os soldados ainda não estão em território iraquiano, mas os detalhes para envio de tropas e reforço aéreo para o combate aos radicais estão sendo acertados entre potências e aliados árabes.

O vídeo, com produção “hollywoodiana”, exibe trechos de um discurso do presidente americano, Barack Obama, e imagens de ataques e combates no Iraque. Também aparecem cenas do que parece ser a preparação de uma execução em massa de “inimigos” do EI.

A imagem mais preocupante para a Inteligência americana, no entanto, é uma da Casa Branca. A cena é fimada de dentro de um carro em movimento, dando a entender que os extremistas já estão vigiando a sede do governo americano. Não há, entretanto, confirmação de que as imagens tenham sido filmadas por militantes do EI.