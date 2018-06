Estátuas polêmicas em Buenos Aires

Por Ariel Palacios, correspondente em Buenos Aires

As polêmicas sobre estátuas em Buenos Aires são frequentes. Há meia década, um movimento de setores da esquerda junto com historiadores e sociólogos pretendem retirar a estátua do presidente e general Julio Argentino Roca do centro portenho, já que foi o responsável do massacre de milhares de indígenas durante a conquista da Patagônia em 1880. A estátua é frequentemente alvo de bolsas de tinta vermelha, que os manifestantes jogam para simbolizar o sangue dos índios mortos.

No entanto, diversos historiadores destacam que se fosse por massacres, também deveria ser removida a estátua do general e ditador bonaerense Juan Manuel de Rosas, que na década de 1840 massacrou milhares de indígenas durante a conquista de parte dos Pampas. No entanto, Rosas é considerado “herói nacionalista” pela presidente Cristina, já que enfrentou um bloqueio anglo-francês em 1845.