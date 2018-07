Estrangeiros não poderão mais consumir drogas nos ‘coffeeshops’ holandeses

A Holanda, conhecida por ser tolerante com o uso de drogas, irá banir a entrada de estrangeiros em “coffeeshops”, locais em que é liberado o uso de maconha e outras substâncias. A decisão entrará em vigor no dia 1º de maio no sul do país.

Os “coffeshops” das províncias de Brabante, Limburgo e Zeelandia serão obrigados a receber apenas 2 mil pessoas por vez, e elas devem possuir um passe, que será distribuído apenas para holandeses ou estrangeiros residentes no país.

Dezenove proprietários de “coffeeshops” tentaram evitar a mudança com um recurso que alegava que a medida era “discriminatória”, mas um tribunal de Haia rejeitou a ação.

Os juízes disseram que a decisão visa “combater a delinquência”. Já os proprietários de cofeeshops defendem que a medida fará com que aumente o tráfico de drogas. “Esta sentença é amarga para nós”, admitiram os proprietários em nota, destacando que a “delinquência em torno da maconha acontece pelo cultivo da planta que não está legalizado”.

