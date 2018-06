Evento raro leva neve para algumas dunas do deserto do Saara

ARGEL – Certas dunas do deserto do Saara foram vistas com neve na segunda-feira 8, por alguns argelinos. O raro evento aconteceu apenas três vezes nos últimos 37 anos, perto da cidade de Ain Sefra, na Argélia, segundo informações da revista Forbes.

Com temperaturas por volta de 1ºC, os moradores do norte de Ain Sefra aproveitaram para se divertir nas pequenas áreas cobertas por um tapete branco, pouco antes de ele começar a derreter.

Algumas áreas do Saara registraram 40 cm de neve, ao mesmo tempo em que os habitantes da costa leste dos EUA lidam com um período de frio extremo.

Ain Sefra, conhecida como “o portal do deserto”, tem uma média de temperatura de 37ºC durante os meses de julho e agosto. A região havia visto neve em dezembro de 2016 pela primeira vez em muitos anos.

A paisagem “congelada” não durou muito, conforme as temperaturas subiam ao longo do dia, mas foi o tempo suficiente para as crianças brincarem de trenó nas dunas e fazerem bonecos de neve. / COM REUTERS