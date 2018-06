Ex-fotógrafo oficial da Casa Branca estaria pregando peças em Trump?

WASHINGTON – O ex-fotógrafo oficial da Casa Branca, que fazia diversas fotos do ex-presidente americano Barack Obama em momentos descontraídos, parece estar pregando uma peça no atual mandatário, Donald Trump.

Desde que criou sua conta pessoal no Instagram no dia 21 de janeiro, Pete Souza já atraiu cerca de 800 mil seguidores interessados em imagens dos bastidores do mandato de Obama.

As fotos que Souza publicou e os momentos em que ele decidiu publicá-las, no entanto, têm sido interpretados por inúmeros usuários do Instagram como uma maneira de lançar uma crítica sutil sobre o novo líder, segundo informações do jornal britânico The Guardian. Veja abaixo alguns exemplos.

Após Trump assinar uma ordem executiva banindo a entrada nos EUA de imigrantes de sete países de maioria muçulmana (Síria, Líbia, Irã, Iraque, Sudão, Somália e Iêmen), Souza publicou uma foto de Obama conversando com uma refugiada em Kuala Lumpur:

Talking with a young refugee at a Dignity for Children Foundation classroom in 2015. Uma foto publicada por Pete Souza (@petesouza) em Jan 29, 2017 às 5:16 PST

Quando Trump nomeou Neil Gorsuch para a Suprema Corte, Souza publicou uma imagem de Obama com o nome que ele havia escolhido em sua gestão para o cargo, Merrick Garland, o qual os republicanos se recusaram a considerar para o posto:

Merrick Garland. Just saying. Uma foto publicada por Pete Souza (@petesouza) em Jan 31, 2017 às 5:28 PST

No mesmo dia, quando Trump conversou ao telefone com o presidente do México, Enrique Peña Nieto sobre enviar tropas para o lado sul da fronteira com o objetivo de conter a passagem daqueles que ele qualifica como “homens ruins”, Souza compartilhou uma foto de Obama e Peña Nieto saboreando uma dose de tequila:

This one is for Grover. President Obama sampling some tequila with President Enrique Peña Nieto of Mexico in 2013. @heygrover Uma foto publicada por Pete Souza (@petesouza) em Jan 31, 2017 às 6:18 PST

Depois da conversa ao telefone um tanto tensa entre Trump e Malcolm Turnbull, primeiro-ministro da Austrália – o que mostrou uma deterioração na aliança entre os dois países -, Souza publicou uma imagem de Obama conversando com o premiê em um jantar de gala realizado em setembro:

Talking with then Prime Minister John Key of New Zealand, left, and Prime Minister Malcolm Turnbull of Australia last September at the ASEAN gala dinner. Uma foto publicada por Pete Souza (@petesouza) em Fev 2, 2017 às 2:21 PST

Souza também não perdeu a oportunidade de destacar a falta de mulheres no gabinete de Trump: