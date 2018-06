Ex-premiê da Austrália pagará por mesa do Parlamento quebrada em festa de despedida

O ex-primeiro-ministro da Austrália Tony Abbot afirmou nesta segunda-feira, 19, que pagará pelo conserto de uma mesa de mármore italiano do Parlamento que foi danificada durante a festa de despedida organizada por ele, em 14 setembro.

Na ocasião, Abbot realizou uma confraternização com drinks para sua equipe e para colegas na qual se despediu do cargo de chefe do Executivo, depois de ser derrotado nas eleições antecipadas por Malcolm Turnbull.

“Eu pedi ao Departamento de Serviços Parlamentares que envie ao meu escritório a nota de cobrança no valor (do conserto ou troca) da mesa. Era um evento meu, portanto assumo a responsabilidade pelos custos”, disse Abbot, em nota divulgada nesta segunda-feira, 19.

Segundo um funcionário do Departamento de Serviços Parlamentares, mesa foi quebrada provavelmente por alguém que “subiu ou dançou sobre ela”. Além disso, pedaços do mármore teriam sido furtados da sala onde a mesa foi danificada.

Na imprensa australiana o caso foi apelidado de “Marble Table Gate”.