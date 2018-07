Facebook deleta página de aniversário do líder do Hezbollah

O Facebook deletou uma página da rede social que continha o evento de comemoração do aniversário do líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah. De acordo com o jornal Al Arabiya, cerca de sete mil usuários da rede haviam “confirmado” presença.

O jornal também afirma que 52 apoaidores do Hezbollah, aparentemente, deixaram comentários na página para parabenizar o líder. “Parabéns a nós que nascemos na era de Nasrallah”, escreveu um deles.

Leia também:

Hezbollah diz que pode matar dezenas de milhares de israelenses

Horas depois de um usuário lançar a página com o evento, o Facebook a excluiu. Estados Unidos, Holanda, Israel e Canadá declararam o Hezbollah como um grupo terrorista.