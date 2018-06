Família Obama participa de concerto beneficente de Natal

[galeria id=8769]

A família Obama participou no domingo, 15, do concerto anual “Christmas in Washington”, cujas receitas serão revertidas para o sistema nacional de saúde infantil.

“Jesus Cristo, com o seu exemplo, ensinou-nos que devemos amar o Senhor, amar o próximo como nos amamos uns aos outros. É um ensinamento que tem perdurado por gerações. Hoje, está no centro da minha fé, da de milhões de americanos e da de milhares de milhões em todo o mundo”, disse Obama, no encerramento da cerimônia.

Antes do concerto, o Presidente, a mulher, Michelle, e as filhas, Malia e Sasha, também arrecadaram presentes para pacientes do centro médico ajudados por cinco crianças internadas vestidas de elfos.

Além do ator Hugh Jackman, apresentador do evento, participaram as artistas Sheryl Crow, Janelle Monáe, Anna Kendrick, Pat Monahan e os Backstreet Boys.