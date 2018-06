Família Obama se despede do Natal da Casa Branca; veja o vídeo

WASHINGTON – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, acendeu pela última vez as luzes da Árvore de Natal Nacional. Em seu discurso, fez um apelo à solidariedade dos americanos e pediu que “cuidem dos doentes, dos famintos e dos oprimidos durante as festas de fim de ano, assim como tratem os outros como gostariam de ser tratados”.

“Essa é uma mensagem de unidade, e uma mensagem de decência, de esperança que nunca sai da moda”, disse Obama. “E é algo que todos nós precisamos muito hoje.”

Obama fez uma reflexão sobre seus oito anos no poder e lembrou que os EUA são um país que vem de uma crise econômica, guerras e tragédias nacionais. “O que eu tenho visto é um povo de grande coração, cheio de esperança e resiliente que cuida uns dos outros”, disse o presidente.

A tradicional cerimônia para acender a árvore teve início em 1923 e acontece na parte sul da Casa Branca.

Obama e a primeira-dama, Michelle Obama, acenderam as luzes vermelhas, brancas e azuis que enfeitam a enorme árvore. Eles tiveram a ajuda da filha Sasha. Os artistas convidados para a cerimônia deste ano incluiram Garth Brooks e Trisha Yearwood, Kelly Clarkson, Mart Anthony, Yolanda Adams, The Lumineers, James Taylor e Chance the Rapper. A cerimônia foi apresentada por Eva Longoria. / AP