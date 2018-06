Família real britânica e casal Obama promovem competição de veteranos de guerra

Mais de 500 veteranos de guerra de 15 países devem se reunir entre os dias 8 e 12 na Flórida, EUA, para participar do Invictus Games. Para promover a segunda edição da competição paraolímpica, que reunirá cerca de 500 competidores, criada pelo Príncipe Harry em 2014, até a Rainha Elizabeth II e a família Obama entraram na jogada.

Em vídeo publicado pela conta oficial da monarquia britânica, o príncipe Harry recebe uma ligação da primeira-dama dos EUA, Michelle Obama. “Lembra-se de quando nos convidou para participar do Invictus Games?”, questiona Michelle. “Cuidado com o que deseja”, completa o presidente Barack Obama, com cara séria.

Em tom sarcástico, a monarca britânica reage à ligação dizendo “Oh, por favor”, mostrando não temer a força dos competidores americanos na disputa.

O primeiro-ministro do Canadá não quis ficar atrás. “Olá, eu apenas pensei que deveria mostrar aos nossos amigos dos EUA e da Grã-Bretanha como é o jeito canadense de fazer isso”. Em seguida, ele faz flexões com dois dos atletas que o país levará aos jogos.

A ideia do evento é integrar ex-combatentes de diferentes países e evitar um problema comum entre eles: a exclusão social e a depressão. “Muitos militares sofreram lesões, visíveis ou não, que mudaram suas vidas. Como é que esses homens e mulheres encontrarão motivação para seguir em frente e não serem definidos por suas lesões?”, fala a propaganda do evento.

O Invictus Games foi inspirado nos Warrior Games, competição realizada nos EUA com veteranos de guerra. Em uma visita ao país em 2013, o príncipe Harry conheceu a iniciativa e pensou em expandí-la para torná-la internacional.

A França também divulgou um vídeo incentivando o país a torcer por seus 30 ex-militares que participarão dos jogos.