Família real divulga foto do príncipe George na véspera de seu 2º aniversário

As contas do Palácio de Kensington no Twitter e no Instagram divulgaram nesta terça-feira, 21, uma nova foto do príncipe George, antecipando as comemorações pelos dois anos do primogênito do príncipe William e da duquesa de Cambridge, Kate Middleton, que completa dois anos nesta quarta-feira.

Com a mensagem “Look who’s turning two tomorrow! #HappyBirthdayPrinceGeorge” (Olha quem está completando dois anos amanhã! #ParabébsPríncipeGeorge, em tradução livre), a foto em que George aparece no colo de seu pai, registrada no dia 5, durante o batizado de sua irmã, princesa Charlotte, foi retuitada quase 4,5 mil vezes e teve mais de 50 mil curtidas no Instagram em menos de duas horas.

Na semana passada, outra homenagem a George já havia sido divulgada. A Royal Mint, fábrica de moedas da Grã-Bretanha, anunciou uma tiragem de 7.500 peças de uma moeda de prata de cinco libras (R$ 24) que serão vendidas no site do órgão por 80 libras (R$ 393) cada uma.

Na ocasião, o diretor da iniciativa, Shane Bisset, afirmou que a escolha do tipo de moeda tem relação com uma tradição britânica. “A tradição manda fazer uma cruz na mão dos recém-nascidos com uma moeda de prata para desejar uma vida de prosperidade e boa saúde”, contou.