FBI divulga fotos e vídeo dos dois suspeitos do atentado em Boston

BOSTON – O FBI e a polícia de Boston divulgaram nesta quinta-feira, 18, fotos e vídeos dos dois suspeitos de serem os autores do atentando à Maratona de Boston, que matou três pessoas e deixou 176 feridos. De acordo com o agente Richard DesLauriers, o “FBI continua trabalhando para descobrir as identidades e localização dos dois homens.”

Leia também:

– Obama volta a dizer que EUA vão encontrar responsáveis por atentado

– Friedman: Que venha a próxima maratona. Terroristas vivem em cavernas

Um dos suspeitos aparece de boné preto e o outro, de boné branco. Os dois aparentam vestem jaquetas de cor escura, aparentemente preta, e andam juntos, carregando mochilas. Aquele que usa o boné branco foi visto, de acordo com o FBI, deixando a mochila em frente a um restaurante – no local onde ocorreu a primeira explosão.

“Não sabemos se são americanos, se são amigos ou parentes”, disse Deslauriers, ressaltando que ambos são considerados “extremamente perigosos”. “Se alguém vir esses homens, entre em contato com a polícia. Não façam nada por conta própria”, alertou o agente do FBI.

Fotos dos suspeitos: