Ferrari que pertenceu a Trump é leiloada por US$ 270 mil

WASHINGTON – Uma Ferrari vermelha de 2007 que pertenceu ao presidente dos EUA, Donald Trump, foi leiloada no fim de semana por US$ 270 mil.

“Versões semelhantes do modelo que não pertenceram a celebridades costumam sair entre US$ 125 mil e US$ 175 mil, dependendo da quilometragem, das condições e dos opcionais”, informou a porta-voz da empresa Auctions America, Amy Christie, que não revelou o nome do comprador.

Amantes de carros e simpatizantes de Trump haviam feito filas para admirar a Ferrari F430 em um centro de convenções de Fort Lauderdale, na Flórida.

O magnata do ramo imobiliário havia comprado o carro para uso pessoal e o manteve por quatro anos, durante os quais rodou 3.860 quilômetros. O restante da quilometragem foi registrada por seu segundo dono – responsável pela venda -, que comprou o carro em 2011 e cujo nome também não foi divulgado. / AFP