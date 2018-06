Fidel Castro aparece em público durante evento em Havana

O ex-presidente de Cuba Fidel Castro fez sua primeira aparição em público em nove meses ao participar da abertura de um estúdio de arte em Havana. Jornais e sites oficiais mostram nesta quinta-feira, 9, a fotografia do líder sentado de costas, apontando para um trabalho enquanto o artista Alexis Leyva conversa com ele, no evento ocorrido na noite de quarta-feira.

Fidel, de 87 anos, comandou Cuba por 48 anos antes de ficar doente, em julho de 2006, e entregar o poder a seu irmão, Raúl, que se tornou formalmente presidente de Cuba em janeiro de 2008./ AP