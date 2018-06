Fidel Castro completa 87 anos

HAVANA – O ex-presidente cubano Fidel Castro completa nesta terça-feira, 13, 87 anos. O país marca a data com algumas atividades culturais e esportivas, mas não haverá nenhum ato oficial em sua homenagem.

[galeria id=7362]

Segundo comunicado do governo reproduzido pela agência AFP, Fidel passaria o aniversário “testando experimentos agrícolas para melhorar a alimentação do povo cubano, navegando na internet e, ocasionalmente, recebendo líderes estrangeiros.”

O jornal Granma começou a celebrar republicando uma mensagem de saudações escrita pelo ex-presidente venezuelano Hugo Chávez – que morreu em março devido a um câncer – quando o líder cubano fez 75 anos.

Fidel está afastado do poder desde 2006, quando uma grave doença no sistema digestivo o levou a delegar a presidência de Cuba a seu irmão, Raúl Castro. As últimas imagens de Fidel divulgadas pela mídia estatal cubana são de 26 de julho, quando recebeu a visita do atual presidente da Venezuela, Nicolás Maduro./ AP