Figurino de Michelle Obama volta a surpreender

A primeira-dama dos EUA, Michelle Obama, que é conhecida pela simplicidade, figura entre as personalidades mais bem vestidas dos EUA e já foi considerada um ícone da moda, foi uma das atrações no evento desta quarta-feira, 28, em homenagem aos 50 anos do mais conhecido discurso de Martin Luther King. Como em outras ocasiões semelhantes, o modelo da primeira-dama americana chamou a atenção.

Durante os festejos de aniversário do discurso “Eu tenho um sonho” – marco da luta pelos direitos civis do país – Michelle, com o cabelo dividido para o lado e preso, estava usando um vestido preto estampado com flores vermelhas.

Um pouco abaixo da linha dos joelhos, o vestido sem mangas era acinturado com uma faixa na cor preta. Para combinar, a primeira-dama calçou sapatos de salto médio pretos, com bico fino.

No dia anterior, em evento também comemorativo da marcha pela liberdade nos Estados Unidos, Michelle apareceu vestindo outro modelo florido. Com mangas curtas e mais cumprido do que o usado ontem, o vestido mesclava diferentes estampas de flores e misturava cores claras, como o azul, o laranja e o branco. Os sapatos, nas cores laranja e lilás, tinham um salto baixo e a parte da frente aberta, modelo peep toe.

Para essa ocasião, a primeira-dama optou por um penteado menos formal e tinha o cabelo solto, realçando as luzes em tom dourado.

O figurino de Michelle é normalmente especulado e muito comentado em celebrações e eventos oficiais da presidência nos EUA.

Na cerimônia oficial de posse para o segundo mandato do presidente Barack Obama, no início deste ano em Washington, Michelle usou um vestido sob casaco, assinados por Thom Browne.

O tecido, segundo estilistas explicaram na ocasião, era inspirado em uma gravata de seda. Para combinar, a primeira-dama usou um cinto preto e sapatos da marca J. Crew.