Filme americano é ‘ato de guerra’, diz porta-voz da Coreia do Norte

Um representante do governo da Coreia do Norte advertiu nesta quarta-feira, 25, de que o lançamento de uma comédia hollywoodiana cujo roteiro gira entorno de um plano para assassinar seu líder, Kim Jong-un, pode ser entendido como um “ato de guerra”.

Em “The Interview” (A Entrevista, em tradução livre), um apresentador de talk shows (interpretado por James Franco) e seu produtor (Seth Rogen) conseguem uma entrevista exclusiva com Kim e recebem um pedido da CIA (Agência de Inteligência Americana, em inglês) para matá-lo.

Se o governo americano não impedir o lançamento do filme, irá enfrentar uma retaliação “severa” e “impiedosa”, afirmou um porta-voz não identificado do ministério das Relações Exteriores. “(O lançamento do filme) será um ato de guerra que nunca vamos tolerar.”

O filme tem estreia prevista para 10 de outubro nos EUA e 30 de outubro no Brasil.

Veja abaixo o trailer de “The Interview”: