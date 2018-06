Filmes retratam o genocídio de Ruanda

Nesta segunda-feira, 7, Ruanda lembra os 20 anos do genocídio que matou 800 mil pessoas. O presidente Paul Kagame e o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), Ban Ki-moon, participaram juntos de uma cerimônia no Centro Memorial do Genocídio.

A barbárie – apogeu de uma guerra civil iniciada em 1990 entre guerrilheiros de etnia tutsi da Frente Patriótica Ruandesa (FPR) e as Forças Armadas controladas por membros da etnia hutu -, só pararia após a intervenção do Exército da França, que liderou uma ação militar com o aval das Nações Unidas. Duas décadas depois, a chamada Operação Turquesa sofre acusações de ter protegido genocidas e acobertado a corresponsabilidade da França.

O genocídio em Ruanda foi abordado em diversos filmes. Assista ao trailer de cinco filmes sobre o tema:

– Hotel Ruanda (2004):



– Fantasmas de Ruanda (2004):



– Tiros em Ruanda (2005):



– Abril sangrento (2005):



– História de um massacre (2007):