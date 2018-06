Filmografia: O Muro de Berlim

A Vida dos Outros (2006), de Florian Henckel von Donnersmarck

Integrante da polícia secreta da antiga Alemanha Oriental, a Stasi, investiga cidadão acima de qualquer suspeita, um dramaturgo cuja mulher está sendo assediada pelo ministro que ordenou a investigação. Produção ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro.

Adeus Lênin (2003), de Wolfgang Becker

A história gira em torno de uma mulher, comunista ardorosa, que sai do coma após a queda do Muro de Berlim e o filho (Daniel Bruhl), com medo de que ela tenha um choque, arma toda uma encenação para que pense que nada mudou na Alemanha.

Funeral em Berlim (1966), de Guy Hamilton

Uma aventura de espionagem em que o agente Dan Leighton (Michael Caine) viaja para Berlim para ajudar militar russo a desertar e termina envolvido numa trama com neonazistas.

O Espião Que Veio do Frio (1965), de Martin Ritt

Adaptação do best seller de John Le Carré sobre o lado menos glamoroso da espionagem. Richard Burton é o amargurado agente inglês envolvido numa trama para proteger espião na ex-Alemanha Oriental. (Assista a um trecho do filme abaixo)

Asas do Desejo (1987), de Wim Wenders

Invisíveis aos humanos, dois anjos tentam dar conforto a pessoas solitárias e depressivas da Berlim pós-guerra, dividida pelo Muro. Quando um deles se apaixona por uma humana, numa metáfora da impossibilidade de união entre duas realidade completamente diferentes. (Assista a um trecho do filme abaixo)