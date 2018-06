Fixação de Trump por Schwarzenegger pode ter relação com Ivanka

WASHINGTON – Na quinta-feira, durante o “café nacional de oração”, um ritual de Washington que reúne legisladores dos partidos Democrata e Republicano, o presidente Donald Trump usou sua fala que deveria celebrar a fé e a comunhão para fazer piadas com a audiência do reality show ‘O aprendiz’, agora comandado pelo ator e ex-governador da Califórnia, Arnold Schwarzenegger.

A provocação de Trump, devidamente respondida pelo ator, pode até ter sido engraçada, mas acontece que ela não foi tão surpreendente considerando o histórico recente de vezes em que o presidente dos EUA, repetidamente, mencionou Schwarzenegger durante entrevista. Mas o que realmente está por trás desta fixação?

De acordo com uma fonte próxima ao presidente, a resposta pode estar no fato de que Trump queria que sua filha, Ivanka, fosse sua sucessora na apresentação de “O Aprendiz”, mas a emissora NBC preferiu se distanciar do magnata em razão dos comentários que ele fez sobre os imigrantes mexicanos.

Ivanka Trump e seus irmãos, Eric e Donald Jr eram mentores e juízes do show. O presidente americano considerava que Ivanka era a candidata ideal para apresentar o reality na sua ausência. Com boa presença de vídeo e equilibrada, ela normalmente é a imagem pública da marca Trump.

Claro que essa não seria a única razão: Trump também aproveita as oportunidades que tem para lembrar que seus números de audiência eram melhores que os de Schwarzenegger, o que não é mentira. E ele continua como um dos produtores executivos do programa, o que pode significar que o quanto ele vai receber pela atração está diretamente relacionado ao seu sucesso comercial. / WASHINGTON POST

Yes, Arnold Schwarzenegger did a really bad job as Governor of California and even worse on the Apprentice...but at least he tried hard!