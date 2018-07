FOTO DO DIA: Flores no túmulo da filha de Ratko Mladic

Homenagem. Flores no túmulo de Ana, filha do ex-general servo-bósnio Ratko Mladic, preso na semana passada pelas autoridades da Sérvia. A polícia autorizou o ex-comandante a visitar o local, um cemitério perto de Belgrado, por uma hora, informaram fontes do governo. Uma comboio de veículos blindados levou Mladic de volta à sua cela. Sua filha cometeu suicídio em 1994.

