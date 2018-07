FOTO DO DIA: Adesivo mostra Líbia ‘jogando Kadafi no lixo’

Por um fio. Líbio passa em frente a janela onde há adesivo brincando com o ditador do país, Muamar Kadafi, pedindo aos cidadãos que “mantenham o país limpo”. O coronel enfrenta uma insurgência para acabar com seu regime, que já dura 41 anos, desde fevereiro.

A Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) lidera uma ofensiva contra as tropas do ditador por meio de ataques aéreos. A aliança afirmou que não enviará forças ao país mesmo com o fim da guerra civil e disse que é trabalho da Organização das Nações Unidas (ONU) ajudar o país africano com um futuro novo governo.

